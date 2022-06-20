Украина. Премьер лига20 июня 2022, 12:01 | Обновлено 20 июня 2022, 12:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Мартынюк покинул Рух
Львовский клуб остался без капитана
20 июня 2022, 12:01 | Обновлено 20 июня 2022, 12:09
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Львовский «Рух» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Ярославом Мартынюком.
33-летний хавбек, выполнявший функции капитана, покинул команду на правах свободного агента в связи с окончанием срока контракта.
Мартынюк выступал за «Рух» с 2019 года. Провел за клуб 59 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.
Напомним, ранее «Рух» покинул второй лучший бомбардир в истории клуба.
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