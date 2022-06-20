ОФИЦИАЛЬНО. Мартынюк покинул Рух

Львовский «Рух» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Ярославом Мартынюком.

33-летний хавбек, выполнявший функции капитана, покинул команду на правах свободного агента в связи с окончанием срока контракта.

Мартынюк выступал за «Рух» с 2019 года. Провел за клуб 59 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.

Напомним, ранее «Рух» покинул второй лучший бомбардир в истории клуба.