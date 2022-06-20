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Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 12:01 | Обновлено 20 июня 2022, 12:09
334
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мартынюк покинул Рух

Львовский клуб остался без капитана

20 июня 2022, 12:01 | Обновлено 20 июня 2022, 12:09
334
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мартынюк покинул Рух
ФК Рух Львов. Ярослав Мартынюк

Львовский «Рух» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Ярославом Мартынюком.

33-летний хавбек, выполнявший функции капитана, покинул команду на правах свободного агента в связи с окончанием срока контракта.

Мартынюк выступал за «Рух» с 2019 года. Провел за клуб 59 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.

Напомним, ранее «Рух» покинул второй лучший бомбардир в истории клуба.

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Источник ФК Рух Львов
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