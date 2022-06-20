Стала известна зарплата Маркоса Антонио в Лацио

22-летний центральный полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио находится на финальной стадии перехода в «Лацио».

Сегодня утром бразилец прилетел в Рим, где у него запланированы прохождение медицинского осмотра и подписание контракта с «Лацио».

Маркос Антонио уже согласовал 5-летний контракт с римлянами, по условиям которого будет получать 900 тысяч евро в первый год и по 1,4 миллиона евро в каждый из последующих.

Ранее сообщалось, что за Маркоса Антонио «Лацио» заплатит «Шахтеру» 8 миллионов евро, а еще 2 миллиона римский клуб будет должен «горнякам» в виде бонусов при выполнении определенных условий.