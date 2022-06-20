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  4. Стала известна зарплата Маркоса Антонио в Лацио
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 09:47 |
1040
0

Стала известна зарплата Маркоса Антонио в Лацио

Футболист уже прилетел в Италию

20 июня 2022, 09:47 |
1040
0
Стала известна зарплата Маркоса Антонио в Лацио
Instagram. Маркос Антонио

22-летний центральный полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио находится на финальной стадии перехода в «Лацио».

Сегодня утром бразилец прилетел в Рим, где у него запланированы прохождение медицинского осмотра и подписание контракта с «Лацио».

Маркос Антонио уже согласовал 5-летний контракт с римлянами, по условиям которого будет получать 900 тысяч евро в первый год и по 1,4 миллиона евро в каждый из последующих.

Ранее сообщалось, что за Маркоса Антонио «Лацио» заплатит «Шахтеру» 8 миллионов евро, а еще 2 миллиона римский клуб будет должен «горнякам» в виде бонусов при выполнении определенных условий.

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Источник Corriere dello Sport
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