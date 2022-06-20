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  4. Леся Цуренко – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июня 2022, 09:10 | Обновлено 20 июня 2022, 09:41
285
0

Леся Цуренко – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга на турнире в Истборне

20 июня 2022, 09:10 | Обновлено 20 июня 2022, 09:41
285
0
Леся Цуренко – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Истборне.

В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против британки Камилы Осорио из Колумбии (№61 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против девятой сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Леся Цуренко WTA Истборн смотреть онлайн Камила Осорио
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Источник Sport.ua
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