Леся Цуренко – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга на турнире в Истборне
20 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Истборне.
В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против британки Камилы Осорио из Колумбии (№61 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала – 13:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против девятой сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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