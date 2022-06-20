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  4. Даниил ИГНАТЕНКО: «После победы над Ирландией как-то попустило»
Лига наций
20 июня 2022, 08:35 |
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Даниил ИГНАТЕНКО: «После победы над Ирландией как-то попустило»

Новичок сборной Украины – о невыходе на чемпионат мира

20 июня 2022, 08:35 |
200
0
Даниил ИГНАТЕНКО: «После победы над Ирландией как-то попустило»
УАФ. Даниил Игнатенко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Даниил Игнатенко, который с января на правах аренды выступал во французском «Бордо», рассказал о дебютном вызове в национальную сборную Украины.

— Где и когда ты узнал об интересе Александра Петракова?
— После игры в Нанте, когда мы ехали в аэропорт, позвонил администратор сборной и сказал мне эту новость. Потом меня набрал Александр Васильевич, сказал, что смотрел игры с моим участием. Что ему нравится, как я себя проявил, играя за «Бордо». Ну и о том, что вызывает меня в расположение сборной. 

— Твоя первая реакция?
— Я почувствовал себя счастливым. А какая еще может быть реакция, когда тебя зовут в главную команду страны?

— Как тебя встретили в сборной? Какая в команде обстановка? 
— Нормально. В сборной хорошая атмосфера. Многих ребят я знаю, поэтому не возникло никаких проблем. Конечно, поначалу больше держался ребят, с которыми недавно играл — Довбика, Пихаленка. Еще — Сикана из «Шахтера». На адаптацию у меня ушло дня три-четыре, после чего общался со всеми ребятами.

— Какое настроение царило в команде после игры с Уэльсом?
— Конечно, все были очень расстроены. Как иначе? Мы ведь рассчитывали на другой результат. У многих была мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной. Определенное опустошение было, наверное, у всех игроков сборной. Дня два ходили все грустные. А уже после победы над Ирландией в Лиге наций как-то попустило, настроение улучшилось. Сейчас все хорошо. 

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Даниил Игнатенко сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник FanDay
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