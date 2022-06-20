Даниил ИГНАТЕНКО: «После победы над Ирландией как-то попустило»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Даниил Игнатенко, который с января на правах аренды выступал во французском «Бордо», рассказал о дебютном вызове в национальную сборную Украины.

— Где и когда ты узнал об интересе Александра Петракова?

— После игры в Нанте, когда мы ехали в аэропорт, позвонил администратор сборной и сказал мне эту новость. Потом меня набрал Александр Васильевич, сказал, что смотрел игры с моим участием. Что ему нравится, как я себя проявил, играя за «Бордо». Ну и о том, что вызывает меня в расположение сборной.

— Твоя первая реакция?

— Я почувствовал себя счастливым. А какая еще может быть реакция, когда тебя зовут в главную команду страны?

— Как тебя встретили в сборной? Какая в команде обстановка?

— Нормально. В сборной хорошая атмосфера. Многих ребят я знаю, поэтому не возникло никаких проблем. Конечно, поначалу больше держался ребят, с которыми недавно играл — Довбика, Пихаленка. Еще — Сикана из «Шахтера». На адаптацию у меня ушло дня три-четыре, после чего общался со всеми ребятами.

— Какое настроение царило в команде после игры с Уэльсом?

— Конечно, все были очень расстроены. Как иначе? Мы ведь рассчитывали на другой результат. У многих была мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной. Определенное опустошение было, наверное, у всех игроков сборной. Дня два ходили все грустные. А уже после победы над Ирландией в Лиге наций как-то попустило, настроение улучшилось. Сейчас все хорошо.