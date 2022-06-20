Украина. Премьер лига20 июня 2022, 01:19 | Обновлено 20 июня 2022, 05:02
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Хит Поворознюка: вратарь Динамо рассказал о своем плейлисте
Георгий Бущан рассекретил свои музыкальные вкусы
20 июня 2022, 01:19 | Обновлено 20 июня 2022, 05:02
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Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о любимой песне в своем плейлисте.
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– Я сейчас, честно говоря, музыку не сильно слушаю, но у меня есть наши песни все известные.
– Вова?
– И не только Вова (смеется), - сказал Бущан.
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