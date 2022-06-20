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  4. Хит Поворознюка: вратарь Динамо рассказал о своем плейлисте
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 01:19 | Обновлено 20 июня 2022, 05:02
218
0

Хит Поворознюка: вратарь Динамо рассказал о своем плейлисте

Георгий Бущан рассекретил свои музыкальные вкусы

20 июня 2022, 01:19 | Обновлено 20 июня 2022, 05:02
218
0
Хит Поворознюка: вратарь Динамо рассказал о своем плейлисте
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о любимой песне в своем плейлисте.

– Я сейчас, честно говоря, музыку не сильно слушаю, но у меня есть наши песни все известные.

– Вова?
– И не только Вова (смеется), - сказал Бущан.

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Источник Футбол 1/2/3
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