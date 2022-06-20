Хит Поворознюка: вратарь Динамо рассказал о своем плейлисте

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о любимой песне в своем плейлисте.

– Я сейчас, честно говоря, музыку не сильно слушаю, но у меня есть наши песни все известные.

– Вова?

– И не только Вова (смеется), - сказал Бущан.