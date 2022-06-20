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  4. Андрей СТОЛЯРЧУК: «По качеству игры мы превосходим соперников в Лиге наций»
Лига наций
20 июня 2022, 03:30 | Обновлено 20 июня 2022, 04:06
25
0

Андрей СТОЛЯРЧУК: «По качеству игры мы превосходим соперников в Лиге наций»

Комментатор – о перспективах команды Александра Петракова

20 июня 2022, 03:30 | Обновлено 20 июня 2022, 04:06
25
0
Андрей СТОЛЯРЧУК: «По качеству игры мы превосходим соперников в Лиге наций»
Getty Images/Global Images Ukraine

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук поделился мнением о перспективах сборной Украины в Лиге наций.

«Если мы сыграем так, как сыграли против Шотландии на «Хэмпден Парк» и против Уэльса на «Кардифф Сити», думаю, с нами будет трудно конкурировать. Нашим главным соперником будет сборная Шотландии. По качеству игры мы превосходим соперников. Все будет зависеть от нас. Если мы подойдем в хорошем состоянии, то я предполагаю, что фаворитом в борьбе за первое место будет как раз Украина», - сказал Столярчук.

Отметим, что после трех сыгранных поединков команда Александра Петракова имеет 7 очков в активе и занимает первое место в турнирной таблице группы В1, опережая Шотландию на 1 балл.

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сборная Украины по футболу Александр Петраков Андрей Столярчук
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Источник Газета по-украински
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