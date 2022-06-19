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  4. Андрей СТОЛЯРЧУК: «Нет оснований для отставки Петракова»
Лига наций
19 июня 2022, 17:17 |
176
0

Андрей СТОЛЯРЧУК: «Нет оснований для отставки Петракова»

Комментатор – о главном тренере сборной Украины

19 июня 2022, 17:17 |
176
0
Андрей СТОЛЯРЧУК: «Нет оснований для отставки Петракова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук поделился мнением о том, кто должен возглавлять сборную Украины.

«Я не вижу никаких причин увольнять Александра Петракова. Он подобрал команду в непростой период, когда не лучшим образом начала квалификацию к Чемпионату мира. Однако он сумел выполнить текущее задание - завоевать второе место. Он это сделал. Будем реалистами, что нам трудно было конкурировать с французами за первое место.

В плей-офф он выглядел очень конкурентно. Где-то фарт отвернулся. С точки зрения тренерской работы у меня нет никаких оснований говорить, что Петраков не тянет этот уровень или не соответствует уровню национальной сборной. Я не вижу никаких оснований для отставки Александра Петракова. Я считаю, что ему нужно дать возможность проработать всю квалификацию к Евро-2024 и довести команду до победы в Лиге наций в этом году», - сказал Столярчук.

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Андрей Столярчук сборная Украины по футболу Александр Петраков
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Источник Газета по-украински
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