Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Вратарь «Динамо» рассказал, какой момент поразил его больше всего во время встречи с беженцами
Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан поделился впечатлениями от встречи с украинскими беженцами в Польше.
«Я сфоткал малыша: он сидел на полу и рисовал рисунок. Я был впечатлен. Малышу лет 5, и он рисует войну, как все взрывается и так далее. Это не самое большое убежище, там 7 тысяч человек, ужас. В целом там делают все, чтобы люди ни в чем себе не отказывали, но сама атмосфера такая себе. Дети бегают, еще не понимают, потому играют в футбол и прятки. Но есть люди и постарше», - сказал Бущан.
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