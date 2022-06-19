Украина. Премьер лига19 июня 2022, 15:54 | Обновлено 19 июня 2022, 15:59
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Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
Вратарь «Динамо» – об Игоре Суркисе
19 июня 2022, 15:54 | Обновлено 19 июня 2022, 15:59
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Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как изменится уровень УПЛ из-за войны в нашей стране.
«Наверное, наш президент смотрел в будущее, потому что в нашей команде большинство футболистов – украинцы. Нам полегче.
Конечно, упадет немного уровень, и это плохо. Мы росли, мы видели и Первую лигу, и подтягивались середнячки. Чемпионат становился на ноги», - сказал Бущан.
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Блохин-Беланов-Шевченко (это все Лобановский) - а потом пустота и блеклые всплески чего-то нормального и цивилизованного.
То, что европейский футбол оккупировали огромные деньги арабских шейхов и американских толстосумов может погубить европейский футбол и разрушить его естественное, нормальное развитие. Это четко видно по примеру в Украине, России - где футбол и его нормальное развитие почти полностью уничтожено.
Так же нет никакого футбола ни в Катаре, ни ОАЭ, ни в Саудовской Аравии.Умирает футбол в Италии (огромная коррупция), огромные долги и странные результаты (видимо для букмекеров) в Испании. Убита конкуренция во Франции. Сейчас еще доламывают футбол в Германии и Англии - и футболу может быть конец.