Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как изменится уровень УПЛ из-за войны в нашей стране.

«Наверное, наш президент смотрел в будущее, потому что в нашей команде большинство футболистов – украинцы. Нам полегче.

Конечно, упадет немного уровень, и это плохо. Мы росли, мы видели и Первую лигу, и подтягивались середнячки. Чемпионат становился на ноги», - сказал Бущан.