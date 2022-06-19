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  4. Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
Украина. Премьер лига
19 июня 2022, 15:54 | Обновлено 19 июня 2022, 15:59
947
1

Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»

Вратарь «Динамо» – об Игоре Суркисе

19 июня 2022, 15:54 | Обновлено 19 июня 2022, 15:59
947
1
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
Twitter

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как изменится уровень УПЛ из-за войны в нашей стране.

«Наверное, наш президент смотрел в будущее, потому что в нашей команде большинство футболистов – украинцы. Нам полегче.

Конечно, упадет немного уровень, и это плохо. Мы росли, мы видели и Первую лигу, и подтягивались середнячки. Чемпионат становился на ноги», - сказал Бущан.

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Георгий Бущан Динамо Киев Игорь Суркис
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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
После смерти Лобановского в 2002 году - Динамо почти полный ноль в Лиге Чемпионов. Были какие-то всплески игры при Михайличенко и Реброве. Но в общем никто грандом европейского футбола Динамо Киев в Европе не считает.Любой серьезный клуб считает, что ему повезло, когда попадает ДК или ШД. И это конечно заслуга великих менеджеров украинского футбола Суркисов и Ахметова.Когда была уничтожена вся советская система подготовки детей и юношей (а она была довольно честной и свободной даже не смотря на КПСС), а на смену ей пришла система - олигархическая (де-факто бандитско-воровская) футбол в Украине почти перестал генерировать звезд мирового масштаба не только среди игроков, но и тренерского цеха.
Блохин-Беланов-Шевченко (это все Лобановский)  - а потом пустота и блеклые всплески чего-то нормального и цивилизованного.
То, что европейский футбол оккупировали огромные деньги арабских шейхов и американских толстосумов может погубить европейский футбол и разрушить его естественное, нормальное развитие. Это четко видно по примеру в Украине, России - где футбол и его нормальное развитие почти полностью уничтожено.
Так же нет никакого футбола ни в Катаре, ни ОАЭ, ни в Саудовской Аравии.Умирает футбол в Италии (огромная коррупция), огромные долги и странные результаты (видимо для букмекеров) в Испании. Убита конкуренция во Франции. Сейчас еще доламывают футбол в Германии и Англии - и футболу может быть конец.
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