БУЩАН: «Как только приезжаем в сборную, разговариваем на украинском»

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о коллективном переходе сборников на украинский язык.

«В сборной, если увидеть, то уже как минимум год (разговаривают на украинском). Потому что мы на Евро уже разговаривали, давали интервью на украинском языке.

Уже как минимум год, а то и больше. Между ребятами мы решили: когда ты приезжаешь в сборную, нужно переходить на родную», - поделился Бущан.