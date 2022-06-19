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  4. БУЩАН: «Как только приезжаем в сборную, разговариваем на украинском»
Лига наций
19 июня 2022, 14:16 |
322
0

БУЩАН: «Как только приезжаем в сборную, разговариваем на украинском»

Вратарь «Динамо» признался, на каком языке общаются в национальной команде

19 июня 2022, 14:16 |
322
0
БУЩАН: «Как только приезжаем в сборную, разговариваем на украинском»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о коллективном переходе сборников на украинский язык.

«В сборной, если увидеть, то уже как минимум год (разговаривают на украинском). Потому что мы на Евро уже разговаривали, давали интервью на украинском языке.

Уже как минимум год, а то и больше. Между ребятами мы решили: когда ты приезжаешь в сборную, нужно переходить на родную», - поделился Бущан.

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Георгий Бущан Динамо Киев
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Источник Футбол 1/2/3
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