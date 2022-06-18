Георгий БУЩАН: «Мне трудно смотреть в глаза украинским военным»
Вратарь «Динамо» признался, что чувствует во время общения с нашими героями
Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан поделился своими эмоциями от посещения раненых украинских военных в больницах.
«Я уже не первый раз ездил. Мы ездили несколько лет назад. Война началась в 2014 году, поэтому мы и в Киеве посещали. Каждый раз это тяжело, потому что ребята молодые, духом сильные, потому что они там (на фронте).
Трудно им смотреть в глаза. Они говорят: «Ребята, занимайтесь своим делом. Мы будем делать все для вас, а вы делайте работу так, чтобы нам за вас было не стыдно, чтобы мы радовались за вас». Трудно, конечно, но мы их поддерживаем, и они нас тоже», - сказал Бущан.
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