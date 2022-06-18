Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий БУЩАН: «Мне трудно смотреть в глаза украинским военным»
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 13:50 | Обновлено 18 июня 2022, 14:00
732
0

Георгий БУЩАН: «Мне трудно смотреть в глаза украинским военным»

Вратарь «Динамо» признался, что чувствует во время общения с нашими героями

18 июня 2022, 13:50 | Обновлено 18 июня 2022, 14:00
732
0
Георгий БУЩАН: «Мне трудно смотреть в глаза украинским военным»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан поделился своими эмоциями от посещения раненых украинских военных в больницах.

«Я уже не первый раз ездил. Мы ездили несколько лет назад. Война началась в 2014 году, поэтому мы и в Киеве посещали. Каждый раз это тяжело, потому что ребята молодые, духом сильные, потому что они там (на фронте).

Трудно им смотреть в глаза. Они говорят: «Ребята, занимайтесь своим делом. Мы будем делать все для вас, а вы делайте работу так, чтобы нам за вас было не стыдно, чтобы мы радовались за вас». Трудно, конечно, но мы их поддерживаем, и они нас тоже», - сказал Бущан.

По теме:
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Суркис просил подождать со сменой гражданства»
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Для меня россия прекратила существование»
Георгий БУЩАН: «Сейчас строю планы только с утра до вечера»
Динамо Киев Георгий Бущан российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неймар отказался покидать ПСЖ
Футбол | 18 июня 2022, 13:31 0
Неймар отказался покидать ПСЖ
Неймар отказался покидать ПСЖ

ПСЖ рассматривал расставание с бразильцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость

Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Футбол | 17 июня 2022, 19:12 3
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка

В настоящий момент 18-летний хавбек является одним из главных талантов «Днепра-1»

MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
Футбол | 18.06.2022, 03:25
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
Георгий БУЩАН: «Я не поражен жеребьевкой Лиги чемпионов»
Футбол | 18.06.2022, 08:17
Георгий БУЩАН: «Я не поражен жеребьевкой Лиги чемпионов»
Георгий БУЩАН: «Я не поражен жеребьевкой Лиги чемпионов»
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
Футбол | 18.06.2022, 07:50
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
17.06.2022, 22:41 16
Футбол
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
17.06.2022, 05:59
Футбол
Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
18.06.2022, 04:00
Футбол
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
16.06.2022, 13:36
Футбол
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
16.06.2022, 13:59 3
Бокс
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
17.06.2022, 10:40 4
Война
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
16.06.2022, 19:29 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем