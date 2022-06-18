Георгий БУЩАН: «Я не поражен жеребьевкой Лиги чемпионов»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевлянам попался «Фенербахче».

«Я не поражен, потому что это ожидалось. Я посмотрел: там в каждом раунде есть веселые соперники.

Даст Бог, чтобы мы прошли дальше, и дальше все веселее будет», - сказал Бущан.