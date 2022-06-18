Лига чемпионов18 июня 2022, 08:17 | Обновлено 18 июня 2022, 08:18
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Георгий БУЩАН: «Я не поражен жеребьевкой Лиги чемпионов»
«Динамо» сразится с «Фенербахче»
18 июня 2022, 08:17 | Обновлено 18 июня 2022, 08:18
961
0
Голкипер «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевлянам попался «Фенербахче».
«Я не поражен, потому что это ожидалось. Я посмотрел: там в каждом раунде есть веселые соперники.
Даст Бог, чтобы мы прошли дальше, и дальше все веселее будет», - сказал Бущан.
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