Источник: Динамо, скорее всего, примет Фенербахче во Вроцлаве
В дальнейшем возможны варианты
Киевское «Динамо» с большой долей вероятности проведет домашнюю встречу второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» во Вроцлаве. Об это сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Киевляне близки к выбору места домашнего матча с «Фенербахче». Из вариантов Гданьска и Вроцлава преимущество может быть отдано вторым. В дальнейших стадиях возможны варианты», – сказано в сообщении.
Домашняя встреча киевлян состоится 19 июля. Ответный матч пройдут в Турции спустя неделю.
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