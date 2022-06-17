Источник: Динамо, скорее всего, примет Фенербахче во Вроцлаве

Киевское «Динамо» с большой долей вероятности проведет домашнюю встречу второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» во Вроцлаве. Об это сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Киевляне близки к выбору места домашнего матча с «Фенербахче». Из вариантов Гданьска и Вроцлава преимущество может быть отдано вторым. В дальнейших стадиях возможны варианты», – сказано в сообщении.

Домашняя встреча киевлян состоится 19 июля. Ответный матч пройдут в Турции спустя неделю.