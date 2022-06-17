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Лига чемпионов
17 июня 2022, 23:50 | Обновлено 18 июня 2022, 01:11
241
0

Источник: Динамо, скорее всего, примет Фенербахче во Вроцлаве

В дальнейшем возможны варианты

17 июня 2022, 23:50 | Обновлено 18 июня 2022, 01:11
241
0
Источник: Динамо, скорее всего, примет Фенербахче во Вроцлаве
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» с большой долей вероятности проведет домашнюю встречу второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» во Вроцлаве. Об это сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Киевляне близки к выбору места домашнего матча с «Фенербахче». Из вариантов Гданьска и Вроцлава преимущество может быть отдано вторым. В дальнейших стадиях возможны варианты», – сказано в сообщении.

Домашняя встреча киевлян состоится 19 июля. Ответный матч пройдут в Турции спустя неделю.

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