Георгий БУЩАН: «После победы в войне начну дальше планировать, что делать»

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, каким будет первый день после победы над россией.

«Думаю, что это будет солнечный день и радостный. Пожалуй, я начну дальше планировать, что мне делать», - признался Бущан.