Украина. Премьер лига20 июня 2022, 01:19 | Обновлено 20 июня 2022, 02:02
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Георгий БУЩАН: «После победы в войне начну дальше планировать, что делать»
Вратарь «Динамо» рассказал, как переживет первый день после победы над россией
20 июня 2022, 01:19 | Обновлено 20 июня 2022, 02:02
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Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, каким будет первый день после победы над россией.
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«Думаю, что это будет солнечный день и радостный. Пожалуй, я начну дальше планировать, что мне делать», - признался Бущан.
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