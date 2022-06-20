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  4. Георгий БУЩАН: «После победы в войне начну дальше планировать, что делать»
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 01:19 | Обновлено 20 июня 2022, 02:02
32
0

Георгий БУЩАН: «После победы в войне начну дальше планировать, что делать»

Вратарь «Динамо» рассказал, как переживет первый день после победы над россией

20 июня 2022, 01:19 | Обновлено 20 июня 2022, 02:02
32
0
Георгий БУЩАН: «После победы в войне начну дальше планировать, что делать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, каким будет первый день после победы над россией.

«Думаю, что это будет солнечный день и радостный. Пожалуй, я начну дальше планировать, что мне делать», - признался Бущан.

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Георгий Бущан Динамо Киев российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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