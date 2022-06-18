Георгий БУЩАН: «Сейчас строю планы только с утра до вечера»
Война не позволяет свободно планировать будущее
Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как изменилась его жизнь во время войны.
– Все изменилось, потому что у каждого украинца до 24 февраля были какие-то планы. Сейчас я планирую только с утра до вечера. Больше что-либо планировать я не думаю.
– Ваше с женой решение сейчас быть в Киеве?
– Да, потому что мы соскучились. Нас долго не было. Когда в Украину только заехали, уже все другое.
– Какое ощущение?
– Дома... Друзей встретить. Киев уже зеленый, тепло, - сказал Бущан.
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