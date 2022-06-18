Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий БУЩАН: «Сейчас строю планы только с утра до вечера»
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 12:20 | Обновлено 18 июня 2022, 13:20
173
0

Георгий БУЩАН: «Сейчас строю планы только с утра до вечера»

Война не позволяет свободно планировать будущее

18 июня 2022, 12:20 | Обновлено 18 июня 2022, 13:20
173
0
Георгий БУЩАН: «Сейчас строю планы только с утра до вечера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как изменилась его жизнь во время войны.

– Все изменилось, потому что у каждого украинца до 24 февраля были какие-то планы. Сейчас я планирую только с утра до вечера. Больше что-либо планировать я не думаю.

– Ваше с женой решение сейчас быть в Киеве?
– Да, потому что мы соскучились. Нас долго не было. Когда в Украину только заехали, уже все другое.

– Какое ощущение?
– Дома... Друзей встретить. Киев уже зеленый, тепло, - сказал Бущан.

По теме:
Георгий БУЩАН: «Мне трудно смотреть в глаза украинским военным»
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Для меня россия прекратила существование»
Георгий БУЩАН: «Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения»
Георгий Бущан российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Футбол | 17 июня 2022, 19:12 3
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка

В настоящий момент 18-летний хавбек является одним из главных талантов «Днепра-1»

Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
Футбол | 17 июня 2022, 22:41 16
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо

Виктор хочет попробовать свои силы в другом клубе

Штутгарт и Янг Бойз общаются с Шахтером по трансферу бразильского фулбека
Футбол | 18.06.2022, 09:06
Штутгарт и Янг Бойз общаются с Шахтером по трансферу бразильского фулбека
Штутгарт и Янг Бойз общаются с Шахтером по трансферу бразильского фулбека
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
Футбол | 18.06.2022, 09:23
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
Футбол | 17.06.2022, 13:00
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
16.06.2022, 20:31 6
Война
Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику
Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику
16.06.2022, 10:23 2
Футбол
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
16.06.2022, 13:36
Футбол
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
17.06.2022, 10:40 4
Война
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
16.06.2022, 13:57 6
Футбол
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
16.06.2022, 11:55 7
Футбол
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
17.06.2022, 05:59
Футбол
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
17.06.2022, 14:30
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем