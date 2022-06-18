Георгий БУЩАН: «Сейчас строю планы только с утра до вечера»

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как изменилась его жизнь во время войны.

– Все изменилось, потому что у каждого украинца до 24 февраля были какие-то планы. Сейчас я планирую только с утра до вечера. Больше что-либо планировать я не думаю.

– Ваше с женой решение сейчас быть в Киеве?

– Да, потому что мы соскучились. Нас долго не было. Когда в Украину только заехали, уже все другое.

– Какое ощущение?

– Дома... Друзей встретить. Киев уже зеленый, тепло, - сказал Бущан.