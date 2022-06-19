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  4. КОСТЮК: «Не имею представления, чего ожидать от матча с Крейчиковой»
WTA
19 июня 2022, 20:24 | Обновлено 19 июня 2022, 20:34
196
1

КОСТЮК: «Не имею представления, чего ожидать от матча с Крейчиковой»

Украинская теннисистка – об удачном старте в Истборне

19 июня 2022, 20:24 | Обновлено 19 июня 2022, 20:34
196
1
КОСТЮК: «Не имею представления, чего ожидать от матча с Крейчиковой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала уверенную победу на старте соревнований в Истборне

Марта провела на корте чуть более часа и отдала всего три гейма швейцарке Виктории Голубич.

«Сегодня была холодно, и я хотела побыстрее закончить этот матч. В прошлом году я играла на этих кортах, и, если честно, условия не изменились. Несколько дней назад было очень жарко, я видела много людей на пляже и не могла понять, как они могут тут плавать. 

Также здесь ветрено, и на траве сложно играть. Я пыталась справиться с этой ситуацией, ветер постоянно менял направление, на каждом очке. Было непросто, но я рада, что победила.

Я не знала, чего ожидать от этого корта. Он новый, один матч сыгран. Но я чувствовала себя хорошо, скользко не было. 

С Барборой Крейчиковой я играла много лет назад, когда она еще не входила в первую десятку мирового рейтинга. Мы играли на харде, это совсем другие условия. Поэтому я не имею ни малейшего представления, чего ожидать от этого матча. Я тренировалась с Крейчиковой в Париже. Мы сыграли очень хороший близкий сет, но это же тренировка, поэтому результат не имеет значения. Я в предвкушении, я люблю играть важные матчи», – сказала Марта.

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Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Треба перемогати.
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