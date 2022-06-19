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  4. Хуркач уничтожил Медведева в финале турнира в Германии
ATP
19 июня 2022, 17:14 | Обновлено 19 июня 2022, 17:18
324
1

Хуркач уничтожил Медведева в финале турнира в Германии

Польский теннисист впервые в карьере обыграл лидера мирового рейтинга

19 июня 2022, 17:14 | Обновлено 19 июня 2022, 17:18
324
1
Хуркач уничтожил Медведева в финале турнира в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).

В поединке за титул пятый сеяный поляк Хуберт Хуркач разгромно победил лидера мирового рейтинга Даниила Медведева.

Галле. Финал
 Хуберт Хуркач [5] – Даниил Медведев [1] – 6:1, 6:4

Для Хуркача это был пятый финал турниров ATP, он пока не проигрывал. Поляк впервые взял титул не на харде.

Медведев на прошлой неделе проиграл финал в Хертогенбосе.

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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Красава Хуберт! Вдвічі приємніше, що поляк обіграв москаля!
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