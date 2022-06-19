Хуркач уничтожил Медведева в финале турнира в Германии

Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).

В поединке за титул пятый сеяный поляк Хуберт Хуркач разгромно победил лидера мирового рейтинга Даниила Медведева.

Галле. Финал

Хуберт Хуркач [5] – Даниил Медведев [1] – 6:1, 6:4

Для Хуркача это был пятый финал турниров ATP, он пока не проигрывал. Поляк впервые взял титул не на харде.

Медведев на прошлой неделе проиграл финал в Хертогенбосе.