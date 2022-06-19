ATP19 июня 2022, 17:14 | Обновлено 19 июня 2022, 17:18
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Хуркач уничтожил Медведева в финале турнира в Германии
Польский теннисист впервые в карьере обыграл лидера мирового рейтинга
19 июня 2022, 17:14 | Обновлено 19 июня 2022, 17:18
324
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Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).
В поединке за титул пятый сеяный поляк Хуберт Хуркач разгромно победил лидера мирового рейтинга Даниила Медведева.
Галле. Финал
Хуберт Хуркач [5] – Даниил Медведев [1] – 6:1, 6:4
Для Хуркача это был пятый финал турниров ATP, он пока не проигрывал. Поляк впервые взял титул не на харде.
Медведев на прошлой неделе проиграл финал в Хертогенбосе.
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