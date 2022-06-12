Хертогенбос. Нидерландец из 3-й сотни обыграл в финале вторую ракетку мира

Состоялся финальный матч на травяном турнире ATP 250 в Нидерландах.

25-летний голландец Тим ван Рейтховен (№205 ATP) в матче за титул уверенно одолел вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Хертогенбос. Финал

Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Даниил Медведев – 6:4, 6:1

Отметим, что для ван Рейтховена это было дебютное участие в основной сетке турнира ATP. Со следующей недели он поднимется на сотню позиций в мировом рейтинге.

На пути в финал Тим обыграл еще двух представителей топ-15 – Тейлора Фрица из США и Феликса Оже-Альяссима из Канады.