Франческо ТОТТИ: «Мбаппе сделал выбор сердцем»

Легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с французским ПСЖ.

«Думаю, что выбор в конечном счете был сделан сердцем, пусть даже речь идет о ПСЖ и космической сумме денег.

Считаю, что любой бы предпочел остаться. Сложно найти клуб лучше ПСЖ», - сказал Тотти.