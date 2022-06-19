Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франческо ТОТТИ: «Мбаппе сделал выбор сердцем»
Франция
19 июня 2022, 16:40 |
57
0

Франческо ТОТТИ: «Мбаппе сделал выбор сердцем»

Легендарный итальянец – о решении Килиана остаться в ПСЖ

19 июня 2022, 16:40 |
57
0
Франческо ТОТТИ: «Мбаппе сделал выбор сердцем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с французским ПСЖ.

«Думаю, что выбор в конечном счете был сделан сердцем, пусть даже речь идет о ПСЖ и космической сумме денег.

Считаю, что любой бы предпочел остаться. Сложно найти клуб лучше ПСЖ», - сказал Тотти.

По теме:
ПСЖ готов побороться с Ман Сити за Кэлвина Филлипса
ПСЖ перебил предложение Милана по Ренату Санчешу
Неймар отказался покидать ПСЖ
Килиан Мбаппе ПСЖ Франческо Тотти
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
Другие виды | 18 июня 2022, 22:07 1
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!

Что такое доминировать?

Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах
Футбол | 18 июня 2022, 23:13 3
Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах
Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах

Многие команды не готовы играть

Экс-защитник Ман Сити и Интера Коларов объявил о завершении карьеры
Футбол | 19.06.2022, 14:30
Экс-защитник Ман Сити и Интера Коларов объявил о завершении карьеры
Экс-защитник Ман Сити и Интера Коларов объявил о завершении карьеры
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Бокс | 19.06.2022, 12:38
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Футбол | 18.06.2022, 22:31
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Завершила карьеру? Вита Семеренко не готовится к следующему сезону
Завершила карьеру? Вита Семеренко не готовится к следующему сезону
17.06.2022, 18:10 5
Биатлон
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
18.06.2022, 09:23 3
Футбол
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
18.06.2022, 07:50
Футбол
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
17.06.2022, 19:12 4
Футбол
Камбэк от Чехии. Украинцы теперь сыграют в матче за 3 место в Евролиге
Камбэк от Чехии. Украинцы теперь сыграют в матче за 3 место в Евролиге
18.06.2022, 20:45
Волейбол
ФОТО. Усик показал свежие фотографии с тренировок
ФОТО. Усик показал свежие фотографии с тренировок
17.06.2022, 23:13
Бокс
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
18.06.2022, 18:10 1
Футбол
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
19.06.2022, 06:23 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем