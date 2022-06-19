Франция19 июня 2022, 16:40 |
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Франческо ТОТТИ: «Мбаппе сделал выбор сердцем»
Легендарный итальянец – о решении Килиана остаться в ПСЖ
19 июня 2022, 16:40 |
57
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Легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с французским ПСЖ.
«Думаю, что выбор в конечном счете был сделан сердцем, пусть даже речь идет о ПСЖ и космической сумме денег.
Считаю, что любой бы предпочел остаться. Сложно найти клуб лучше ПСЖ», - сказал Тотти.
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