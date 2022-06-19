САВЧУК: «Безумно расстроилась, узнав о решении убрать очки на Уимблдоне»

Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук высказалась о решении WTA убрать очки на Уимблдоне.

«Я знала, что они обсуждали такой вариант, но я не верила, что они все-таки это сделают. Когда я узнала, что официально такое решение было принято, то я безумно расстроилась. Я как сейчас помню, что это было вечером, я написала нескольким нашим игрокам сообщения. Мы все обсудили, что это очень печальное решение.

Я считаю его неправильным. Я не знаю, задумывались ли об этом или какая вообще мысль стоит за этим, но вышло так, что таким своим решением, получается, Туры поддержали российских и белорусских игроков. При этом ничего не сказав про украинских игроков. То есть, тут дело уже в дискриминации еще 1000 игроков из других стран, которые играют на Уимблдоне. Не знаю, о какой дискриминации говорят они, если своим же решением они дискриминировали намного большую часть Тура, чем несколько игроков [из рф и беларуси]», – сказала Савчук.