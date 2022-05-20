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  4. За ручку с ATP. WTA тоже не будет начислять очки за Уимблдон
Уимблдон
20 мая 2022, 22:03 |
790
1

За ручку с ATP. WTA тоже не будет начислять очки за Уимблдон

В теннисе начался серьезный раскол

20 мая 2022, 22:03 |
790
1
За ручку с ATP. WTA тоже не будет начислять очки за Уимблдон
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

WTA поддержала ATP и официально объявила о том, что не будет начислять очки за Уимблдон 2022.

Причина все та же – недопуск теннисистов из россии и беларуси.

WTA считает, что отдельные спортсмены, участвующие в отдельных видах спорта, не должны подвергаться наказанию, им не должны препятствовать участию в соревнованиях исключительно из-за их национальности или решений, принятых правительствами их стран. Решение Уимблдон нарушает этот принцип.

Также будут отштрафованы турниры в Ноттингеме, Бирмингеме и Истборне. Очки останутся из-за того, что у россиян и белорусов будет альтернатива в виде участия на соревнованиях, которые пройдут параллельно.
 

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Источник WTA
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