За ручку с ATP. WTA тоже не будет начислять очки за Уимблдон

WTA поддержала ATP и официально объявила о том, что не будет начислять очки за Уимблдон 2022.

Причина все та же – недопуск теннисистов из россии и беларуси.

WTA считает, что отдельные спортсмены, участвующие в отдельных видах спорта, не должны подвергаться наказанию, им не должны препятствовать участию в соревнованиях исключительно из-за их национальности или решений, принятых правительствами их стран. Решение Уимблдон нарушает этот принцип.

Также будут отштрафованы турниры в Ноттингеме, Бирмингеме и Истборне. Очки останутся из-за того, что у россиян и белорусов будет альтернатива в виде участия на соревнованиях, которые пройдут параллельно.

