Обидчица Ястремской пробилась в финал турнира в Бирмингеме

Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Китаянка Чжан Шуай, которая ранее выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую, на пути в финал переиграла Сорану Кырстю из Румынии.

Бирмингем. 1/2 финала

Чжан Шуай [8] – Сорана Кырстя [6] – 4:6, 6:1, 7:6(5)

Беатрис Хаддад Майя – Симона Халеп [2] – 6:3, 2:6, 6:4

Финальная встреча состоится сегодня.