Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обидчица Ястремской пробилась в финал турнира в Бирмингеме
WTA
19 июня 2022, 15:47 | Обновлено 19 июня 2022, 15:57
133
0

Обидчица Ястремской пробилась в финал турнира в Бирмингеме

Чжан Шуай будет сражаться за первый травяной титул в карьере

19 июня 2022, 15:47 | Обновлено 19 июня 2022, 15:57
133
0
Обидчица Ястремской пробилась в финал турнира в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай

Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Китаянка Чжан Шуай, которая ранее выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую, на пути в финал переиграла Сорану Кырстю из Румынии. 

Бирмингем. 1/2 финала

 Чжан Шуай [8] –  Сорана Кырстя [6] – 4:6, 6:1, 7:6(5)
 Беатрис Хаддад Майя –  Симона Халеп [2] – 6:3, 2:6, 6:4

Финальная встреча состоится сегодня.

По теме:
Дальше без Ястремской. Определились все полуфиналистки в Бирмингеме
Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме
Бирмингем. Людмила Киченок вышла в финал в паре
Симона Халеп Сорана Кырстя WTA Бирмингем Беатрис Хаддад Майя Чжан Шуай
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо
Футбол | 19 июня 2022, 11:04 8
48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо
48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо

Итальянский клуб ждет немедленного ответа и не собирается платить больше 10 миллионов евро

ПСЖ перебил предложение Милана по Ренату Санчешу
Футбол | 19 июня 2022, 09:05 1
ПСЖ перебил предложение Милана по Ренату Санчешу
ПСЖ перебил предложение Милана по Ренату Санчешу

Парижане намерены подписать полузащитника

Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах
Футбол | 18.06.2022, 23:13
Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах
Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
Футбол | 18.06.2022, 18:10
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
Наоми Осака пропустит Уимблдон-2022
Теннис | 18.06.2022, 14:53
Наоми Осака пропустит Уимблдон-2022
Наоми Осака пропустит Уимблдон-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
17.06.2022, 22:41 18
Футбол
Источник: Сделка закрыта. Мане – игрок Баварии
Источник: Сделка закрыта. Мане – игрок Баварии
17.06.2022, 17:08 1
Футбол
ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже
ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже
19.06.2022, 06:40 1
Другие виды
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
18.06.2022, 09:23 3
Футбол
7 шайб в финале Кубка Стэнли. Хоккеисты Колорадо уничтожили Тампу
7 шайб в финале Кубка Стэнли. Хоккеисты Колорадо уничтожили Тампу
19.06.2022, 08:01
Хоккей
ФОТО. Усик показал свежие фотографии с тренировок
ФОТО. Усик показал свежие фотографии с тренировок
17.06.2022, 23:13
Бокс
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
18.06.2022, 22:31
Футбол
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
19.06.2022, 12:38 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем