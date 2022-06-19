WTA19 июня 2022, 15:47 | Обновлено 19 июня 2022, 15:57
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Обидчица Ястремской пробилась в финал турнира в Бирмингеме
Чжан Шуай будет сражаться за первый травяной титул в карьере
19 июня 2022, 15:47 | Обновлено 19 июня 2022, 15:57
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Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
Китаянка Чжан Шуай, которая ранее выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую, на пути в финал переиграла Сорану Кырстю из Румынии.
Бирмингем. 1/2 финала
Чжан Шуай [8] – Сорана Кырстя [6] – 4:6, 6:1, 7:6(5)
Беатрис Хаддад Майя – Симона Халеп [2] – 6:3, 2:6, 6:4
Финальная встреча состоится сегодня.
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