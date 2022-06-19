Другие новости19 июня 2022, 15:34 | Обновлено 19 июня 2022, 15:40
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Николай ПАВЛОВ: «У меня была уверенность, что россия не сможет взять Киев»
Известный тренер – про войну
19 июня 2022, 15:34 | Обновлено 19 июня 2022, 15:40
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Бывший тренер «Ворсклы» и «Ильичевца» (Мариуполь) Николай Павлов высказался о войне в Украине, которую развязала рф.
«Мне уже за 60, и я мог спокойно уехать. Тем более было куда. Через два-три дня было много звонков от бывших футболистов. Они говорили: «Мы с удовольствием вас примем». Но я принял решение остаться. У меня была уверенность, что враг не сможет взять Киев», - сказал Павлов.
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А вот у меня, честно скажу, была уверенность, что рабсия сможет взять ... за щеку!
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