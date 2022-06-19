Другие новости19 июня 2022, 13:39 | Обновлено 19 июня 2022, 13:48
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ПАВЛОВ: «У бурятов ни мозгов, ни туалетов нет, а их отправили сюда воевать»
Известный тренер – про войну
19 июня 2022, 13:39 | Обновлено 19 июня 2022, 13:48
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Бывший тренер «Ворсклы» и «Ильичевца» (Мариуполь) Николай Павлов высказался о войне в Украине, которую развязала рф.
«Они (рашисты - прим.) пришли сюда. Кто их звал? Что они навели? Порядок какой-то? Они разрушили все, что мы строили. Эти буряты... Кто они вообще такие? С них все началось. У них никаких мозгов нет. Туалетов у них нет. Их отправили сюда», - сказал Павлов.
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