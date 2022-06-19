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  4. Жезус – приоритетная трансферная цель Арсенала
Англия
19 июня 2022, 13:56 |
187
0

Жезус – приоритетная трансферная цель Арсенала

В ближайшие дни «канониры» сделают предложение по форварду «Сити»

19 июня 2022, 13:56 |
187
0
Жезус – приоритетная трансферная цель Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

«Арсенал» решительно настроен подписать нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшие дни лондонский клуб направит официальный запрос по трансферу футболиста. Технический директор лондонцев Эду оптимистично настроен по поводу покупки игрока.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» хочет за Жезуса 50-60 миллионов евро.

В сезоне 2021/22 Габриэл Жезус забил 13 мячей и сделал 12 ассистов в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Габриэл Жезус трансферы трансферы АПЛ
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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