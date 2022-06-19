Жезус – приоритетная трансферная цель Арсенала

«Арсенал» решительно настроен подписать нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшие дни лондонский клуб направит официальный запрос по трансферу футболиста. Технический директор лондонцев Эду оптимистично настроен по поводу покупки игрока.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» хочет за Жезуса 50-60 миллионов евро.

В сезоне 2021/22 Габриэл Жезус забил 13 мячей и сделал 12 ассистов в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.