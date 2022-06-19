Англия19 июня 2022, 13:56 |
187
0
Жезус – приоритетная трансферная цель Арсенала
В ближайшие дни «канониры» сделают предложение по форварду «Сити»
19 июня 2022, 13:56 |
187
0
«Арсенал» решительно настроен подписать нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшие дни лондонский клуб направит официальный запрос по трансферу футболиста. Технический директор лондонцев Эду оптимистично настроен по поводу покупки игрока.
Ранее сообщалось, что «Ман Сити» хочет за Жезуса 50-60 миллионов евро.
В сезоне 2021/22 Габриэл Жезус забил 13 мячей и сделал 12 ассистов в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 июня 2022, 12:26 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Теннис | 18 июня 2022, 22:53 2
Натела Дзаламидзе стала грузинкой
Футбол | 19.06.2022, 08:16
Бокс | 19.06.2022, 06:23
Война | 19.06.2022, 10:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.06.2022, 03:25
17.06.2022, 08:18
Футбол
18.06.2022, 22:31
17.06.2022, 22:41 18
17.06.2022, 23:13
18.06.2022, 20:45
18.06.2022, 07:10 13