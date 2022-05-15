Манчестер Сити установил ценник на Жезуса

«Манчестер Сити» готов расстаться с бразильским нападающим Габриэлем Жезусом и уже выставил на него ценник.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, даже если бразилец не продлит свой контракт, который рассчитан до лета 2023 года, «горожане» хотят выручить с его продажи не менее 50-60 миллионов евро.

Отмечается, что в подписании нападающего заинтересован лондонский «Арсенал», который уже готовится сделать первое предложение о его покупке.

В нынешнем сезоне АПЛ Жезус сыграл в 26 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.