Манчестер Сити установил ценник на Жезуса
Скорее всего, форвард перейдет в «Арсенал»
«Манчестер Сити» готов расстаться с бразильским нападающим Габриэлем Жезусом и уже выставил на него ценник.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, даже если бразилец не продлит свой контракт, который рассчитан до лета 2023 года, «горожане» хотят выручить с его продажи не менее 50-60 миллионов евро.
Отмечается, что в подписании нападающего заинтересован лондонский «Арсенал», который уже готовится сделать первое предложение о его покупке.
В нынешнем сезоне АПЛ Жезус сыграл в 26 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
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