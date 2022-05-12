Англия12 мая 2022, 23:06 |
428
0
Арсенал сделал предложение Ман Сити по Жезусу
Бразильский форвард может сменить клуб летом
12 мая 2022, 23:06 |
428
0
Лондонский «Арсенал» сделал предложение «Манчестер Сити» в размере 50 миллионов евро по поводу трансфера Габриэла Жезуса. Переговоры между клубами продолжаются.
Ранее агент Жезуса уже сообщал о том, что провел переговоры с представителями «Арсенала».
В нынешнем сезоне на счету Жезуса 13 голов и 12 ассистов в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Желание продать бразильца появилось у «Сити» после подписания Эрлинга Холанда.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 12 мая 2022, 18:59 10
шамиль анвярович ударился головой
Другие виды | 12 мая 2022, 11:45 1
Украинский борец совместил юмор со стилем и патриотизмом
Футбол | 12.05.2022, 19:44
Футбол | 12.05.2022, 14:01
Футбол | 12.05.2022, 12:43
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2022, 13:40
12.05.2022, 00:23
11.05.2022, 22:43 7
11.05.2022, 13:02
11.05.2022, 22:04 1
11.05.2022, 17:40
11.05.2022, 08:00 3
11.05.2022, 10:44 7