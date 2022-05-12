Арсенал сделал предложение Ман Сити по Жезусу

Лондонский «Арсенал» сделал предложение «Манчестер Сити» в размере 50 миллионов евро по поводу трансфера Габриэла Жезуса. Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее агент Жезуса уже сообщал о том, что провел переговоры с представителями «Арсенала».

В нынешнем сезоне на счету Жезуса 13 голов и 12 ассистов в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Желание продать бразильца появилось у «Сити» после подписания Эрлинга Холанда.