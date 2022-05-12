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  4. Арсенал сделал предложение Ман Сити по Жезусу
Англия
12 мая 2022, 23:06 |
428
0

Арсенал сделал предложение Ман Сити по Жезусу

Бразильский форвард может сменить клуб летом

12 мая 2022, 23:06 |
428
0
Арсенал сделал предложение Ман Сити по Жезусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Лондонский «Арсенал» сделал предложение «Манчестер Сити» в размере 50 миллионов евро по поводу трансфера Габриэла Жезуса. Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее агент Жезуса уже сообщал о том, что провел переговоры с представителями «Арсенала».

В нынешнем сезоне на счету Жезуса 13 голов и 12 ассистов в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Желание продать бразильца появилось у «Сити» после подписания Эрлинга Холанда.

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Габриэл Жезус
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Источник Goal.com
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