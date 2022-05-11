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  4. Агент Жезуса: «Нам нравится проект Арсенала»
Англия
11 мая 2022, 20:53 |
296
0

Агент Жезуса: «Нам нравится проект Арсенала»

Форвард «Манчестер Сити» покинет клуб летом

11 мая 2022, 20:53 |
296
0
Агент Жезуса: «Нам нравится проект Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Марсело Петтинати, агент форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, подтвердил информацию о переговорах с «Арсеналом»:

«Мы провели переговоры с «Арсеналом» насчет Габриэла Жезуса, нам нравится проект – мы обсуждаем эту возможность.

Еще 6 клубов интересуются Габриэлом. Он сосредоточен на последних играх «Манчестер Сити». Посмотрим».

В нынешнем сезоне на счету Жезуса 13 голов и 12 ассистов в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего бразильца оценивается в 50 миллионов евро.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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