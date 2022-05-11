Агент Жезуса: «Нам нравится проект Арсенала»

Марсело Петтинати, агент форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, подтвердил информацию о переговорах с «Арсеналом»:

«Мы провели переговоры с «Арсеналом» насчет Габриэла Жезуса, нам нравится проект – мы обсуждаем эту возможность.

Еще 6 клубов интересуются Габриэлом. Он сосредоточен на последних играх «Манчестер Сити». Посмотрим».

В нынешнем сезоне на счету Жезуса 13 голов и 12 ассистов в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего бразильца оценивается в 50 миллионов евро.