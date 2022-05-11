Жезус и Тилеманс – главные трансферные цели Арсенала

«Арсенал» определился с приоритетными целями на трансферном рынке. Ими являются форвард «Ман Сити» Габриэл Жезус и хавбек «Лестера» Юри Тилеманс.

Ожидается, что Жезус уйдет из «Сити» после трансфера Эрлинга Холанда.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Канониры» провели новые переговоры с представителем Жезуса.

Также лондонский клуб интересуется полузащитником «Лестера» Тилемансом. Его могут привлечь возможностью сыграть в Лиге чемпионов, если «Арсенал» туда попадет.