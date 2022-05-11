Жезус и Тилеманс – главные трансферные цели Арсенала
Лондонский клуб этим летом намерен провернуть два трансфера
«Арсенал» определился с приоритетными целями на трансферном рынке. Ими являются форвард «Ман Сити» Габриэл Жезус и хавбек «Лестера» Юри Тилеманс.
Ожидается, что Жезус уйдет из «Сити» после трансфера Эрлинга Холанда.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Канониры» провели новые переговоры с представителем Жезуса.
Также лондонский клуб интересуется полузащитником «Лестера» Тилемансом. Его могут привлечь возможностью сыграть в Лиге чемпионов, если «Арсенал» туда попадет.
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