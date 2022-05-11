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Англия
11 мая 2022, 12:49 | Обновлено 11 мая 2022, 12:58
167
0

Жезус и Тилеманс – главные трансферные цели Арсенала

Лондонский клуб этим летом намерен провернуть два трансфера

11 мая 2022, 12:49 | Обновлено 11 мая 2022, 12:58
167
0
Жезус и Тилеманс – главные трансферные цели Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

«Арсенал» определился с приоритетными целями на трансферном рынке. Ими являются форвард «Ман Сити» Габриэл Жезус и хавбек «Лестера» Юри Тилеманс.

Ожидается, что Жезус уйдет из «Сити» после трансфера Эрлинга Холанда.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Канониры» провели новые переговоры с представителем Жезуса.

Также лондонский клуб интересуется полузащитником «Лестера» Тилемансом. Его могут привлечь возможностью сыграть в Лиге чемпионов, если «Арсенал» туда попадет.

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Юри Тилеманс Габриэл Жезус Арсенал Лондон Лестер Манчестер Сити трансферы АПЛ
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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