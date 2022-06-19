БУЩАН: Хочу, чтобы новый сезон УПЛ проходил в Украине, но нужен четкий план
Вратарь «Динамо» желает, чтобы следующий чемпионат проводился на родине
Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан поделился своим мнением по поводу того, где нужно проводить следующий сезон УПЛ.
«Я, конечно, за то, чтобы он проходил в Украине, потому что для людей будет праздник, но федерация должна спланировать. Сирены бывают. Безопасность игроков и болельщиков, которые приходят… Надо все обдумать, чтобы был четкий план, что делать. Большинство ребят хотят дома играть. Дом в нашем понимании уже сегодня и Львов, и Херсон, и Донецк, и Киев, и Одесса. Все родной дом», - сказал Бущан.
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