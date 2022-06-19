Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне хотели испортить имидж»
Украина. Премьер лига
19 июня 2022, 11:55 |
667
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне хотели испортить имидж»

Наставник «Динамо» прокомментировал ошибочную информацию о том, что он не приехал в Киев

19 июня 2022, 11:55 |
667
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне хотели испортить имидж»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что не имеет претензий к журналистам телеканалов «Футбол 1/2/3» после их неправдивой информации о том, что румынский специалист не приехал вместе с командой в Украину.

«Люди, которые дали вам такую информацию, плохо меня знают. Возможно, они хотели испортить мне имидж, ведь общество быстро подхватывает негатив. Но это не проблема. Я делаю свою работу.

Я прибыл сюда, чтобы продемонстрировать, что жизнь в Киеве и в Украине продолжается. Люди возвращаются к жизни, и футбол - важная его часть.

Я приехал и начал подготовку с нашими игроками. И в этом мы должны быть примером для всех спортсменов. Мы должны продолжать заниматься спортом именно в Украине. Это очень важно, ведь люди только и думают про войну и ужасные вещи, которые ее сопровождают. Это часть нашего настоящего. Другая часть - спорт, культура - то, что имеет ценность для всех нас и помогает компенсировать негатив, который несет с собой война. Я выполняю свою работу и вижу обязанность в том, чтобы помочь», - сказал Луческу.

По теме:
ВИДЕО. Динамо под руководством Луческу начало тренировки в Киеве
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хотел встретиться с Фенербахче»
Мирча Луческу Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль определился с заменой Мане
Футбол | 19 июня 2022, 08:16 0
Ливерпуль определился с заменой Мане
Ливерпуль определился с заменой Мане

«Красные» намерены подписать Марко Асенсио

Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Теннис | 18 июня 2022, 22:53 2
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона

Натела Дзаламидзе стала грузинкой

Александр ПИХАЛЕНОК: «Мне интересно сыграть в европейском чемпионате»
Футбол | 18.06.2022, 20:20
Александр ПИХАЛЕНОК: «Мне интересно сыграть в европейском чемпионате»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Мне интересно сыграть в европейском чемпионате»
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
Бокс | 19.06.2022, 06:23
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
Футбол | 19.06.2022, 10:00
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
18.06.2022, 07:50
Футбол
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
18.06.2022, 09:23 3
Футбол
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
17.06.2022, 10:40 5
Война
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
17.06.2022, 14:30
Война
Карри повторил достижение Джордана и Леброна
Карри повторил достижение Джордана и Леброна
17.06.2022, 08:51 2
Баскетбол
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
18.06.2022, 07:10 12
Футбол
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
17.06.2022, 22:41 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем