Украина. Премьер лига18 июня 2022, 11:17 | Обновлено 18 июня 2022, 14:12
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Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
Киевляне начнут подготовку к новому сезону под руководством Олега Гусева
18 июня 2022, 11:17 | Обновлено 18 июня 2022, 14:12
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Киевское «Динамо» после благотворительных матчей, которые проходили в Европе, вернулось в Украину без главного тренера.
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По данным источника, Мирча Луческу будет ждать своих подопечных в Бухаресте, откуда киевляне отправятся на учебно-тренировочный сбор в Швейцарию.
Подменит 76-летнего румынского специалиста его ассистент Олег Гусев, под руководством которого команда будет тренироваться до 23 июня.
Напомним, ранее Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге.
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