Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо

Киевское «Динамо» после благотворительных матчей, которые проходили в Европе, вернулось в Украину без главного тренера.

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По данным источника, Мирча Луческу будет ждать своих подопечных в Бухаресте, откуда киевляне отправятся на учебно-тренировочный сбор в Швейцарию.

Подменит 76-летнего румынского специалиста его ассистент Олег Гусев, под руководством которого команда будет тренироваться до 23 июня.

Напомним, ранее Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге.