Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ готов побороться с Ман Сити за Кэлвина Филлипса
Франция
19 июня 2022, 11:15 |
298
0

ПСЖ готов побороться с Ман Сити за Кэлвина Филлипса

Парижане хотят подписать английского полузащитника

19 июня 2022, 11:15 |
298
0
ПСЖ готов побороться с Ман Сити за Кэлвина Филлипса
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ готов усилить свой состав 26-летний хавбеком «Лидса» и сборной Англии Кэлвином Филлипсом.

Как сообщает BeFoot, парижане сделали официальный запрос по игроку.

Отметим, что Филлипс является одной из главных трансферных целей «Манчестер Сити» в это трансферное окно. «Горожане» готовы дать за игрока около 60 млн евро. Сколько предлагает ПСЖ - пока неизвестно.

Филлипс в этом сезоне провел 23 матча за «Лидс» и забил 1 мяч и сделал 1 ассист. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня  2024 года. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов купить полузащитника «Лилля» Ренату Санчеша.

По теме:
Челси хочет купить Стерлинга, игрок нужен Тухелю
48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо
Вест Хэм подготовил 35 миллионов евро на лучшего защитника Ренна
трансферы Лидс Манчестер Сити трансферы АПЛ Кэлвин Филлипс ПСЖ трансферы Лиги 1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах
Футбол | 18 июня 2022, 23:13 3
Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах
Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах

Многие команды не готовы играть

Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Футбол | 18 июня 2022, 22:31 0
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе

Кендзера и Вербич, возможно, приедут на сбор

ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже
Другие виды | 19.06.2022, 06:40
ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже
ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
Другие виды | 18.06.2022, 22:07
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
Александр ПИХАЛЕНОК: «Мне интересно сыграть в европейском чемпионате»
Футбол | 18.06.2022, 20:20
Александр ПИХАЛЕНОК: «Мне интересно сыграть в европейском чемпионате»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Мне интересно сыграть в европейском чемпионате»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Украине отказались показывать поединок Бетербиева
В Украине отказались показывать поединок Бетербиева
17.06.2022, 08:18
Бокс
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
17.06.2022, 22:41 18
Футбол
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
17.06.2022, 13:00 4
Футбол
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
18.06.2022, 22:53 2
Теннис
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
17.06.2022, 19:12 4
Футбол
Камбэк от Чехии. Украинцы теперь сыграют в матче за 3 место в Евролиге
Камбэк от Чехии. Украинцы теперь сыграют в матче за 3 место в Евролиге
18.06.2022, 20:45
Волейбол
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
18.06.2022, 07:10 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем