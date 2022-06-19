ПСЖ готов побороться с Ман Сити за Кэлвина Филлипса

ПСЖ готов усилить свой состав 26-летний хавбеком «Лидса» и сборной Англии Кэлвином Филлипсом.

Как сообщает BeFoot, парижане сделали официальный запрос по игроку.

Отметим, что Филлипс является одной из главных трансферных целей «Манчестер Сити» в это трансферное окно. «Горожане» готовы дать за игрока около 60 млн евро. Сколько предлагает ПСЖ - пока неизвестно.

Филлипс в этом сезоне провел 23 матча за «Лидс» и забил 1 мяч и сделал 1 ассист. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов купить полузащитника «Лилля» Ренату Санчеша.