Франция19 июня 2022, 09:05 |
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ПСЖ перебил предложение Милана по Ренату Санчешу
Парижане намерены подписать полузащитника
19 июня 2022, 09:05 |
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ПСЖ включился в борьбу за португальского хавбека «Лилля» Ренату Санчеша.
Долгое время главным претендентом на 24-летнего футболиста был «Милан».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, ПСЖ сделал более выгодное предложение по Санчешу. Предложение «Милана» - 10 млн за трансфер, парижане предлагают 20 миллионов.
Также ПСЖ готов платить Санчешу 5 млн евро зарплаты, тогда как «Милан» дает 3.5 миллиона.
В сезоне 2021/22 Санчеш сыграл 30 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.
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Вони в себе в Катарі футбол створити не можуть. То прийшли в Париж
створювати. А ніякого ж створення немає. ПСЖ - це типу Анжі з Росії.
Тупо скуповують кого хочуть за шалені гроші.
ПСЖ - це ганьба та загроза футболу. Як і інші подібні клуби, які
фінансують за рахунок шалених грошей своїх власників.