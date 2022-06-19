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  4. ПСЖ перебил предложение Милана по Ренату Санчешу
Франция
19 июня 2022, 09:05 |
156
1

ПСЖ перебил предложение Милана по Ренату Санчешу

Парижане намерены подписать полузащитника

19 июня 2022, 09:05 |
156
1
ПСЖ перебил предложение Милана по Ренату Санчешу
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ включился в борьбу за португальского хавбека «Лилля» Ренату Санчеша.

Долгое время главным претендентом на 24-летнего футболиста был «Милан».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, ПСЖ сделал более выгодное предложение по Санчешу. Предложение «Милана» - 10 млн за трансфер, парижане предлагают 20 миллионов.

Также ПСЖ готов платить Санчешу 5 млн евро зарплаты, тогда как «Милан» дает 3.5 миллиона.

В сезоне 2021/22 Санчеш сыграл 30 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.

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Источник твиттер Николо Скиры
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
Ці катарські мільярдери руйнують нормальний розвиток футбол в Європі.
Вони в себе в Катарі футбол створити не можуть. То прийшли в Париж
створювати. А ніякого ж створення немає. ПСЖ - це типу Анжі з Росії.
Тупо скуповують кого хочуть за шалені гроші.
ПСЖ - це ганьба та загроза футболу. Як і інші подібні клуби, які
фінансують за рахунок шалених грошей своїх власників.
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