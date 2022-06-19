ПСЖ перебил предложение Милана по Ренату Санчешу

ПСЖ включился в борьбу за португальского хавбека «Лилля» Ренату Санчеша.

Долгое время главным претендентом на 24-летнего футболиста был «Милан».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, ПСЖ сделал более выгодное предложение по Санчешу. Предложение «Милана» - 10 млн за трансфер, парижане предлагают 20 миллионов.

Также ПСЖ готов платить Санчешу 5 млн евро зарплаты, тогда как «Милан» дает 3.5 миллиона.

В сезоне 2021/22 Санчеш сыграл 30 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.