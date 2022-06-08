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  4. Милан согласовал контракт с Ренату Санчешом
Италия
08 июня 2022, 07:47 |
657
0

Милан согласовал контракт с Ренату Санчешом

Итальянский клуб покупает полузащитника «Лилля»

08 июня 2022, 07:47 |
657
0
Милан согласовал контракт с Ренату Санчешом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» близок к покупке португальского хавбека «Лилля» Ренату Санчеша. Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб согласовал контракт с футболистом.

24-летний полузащитник должен заменить в «Милане» опорника Франка Кессье, который покидает клуб.

Как отмечает источник, «россонери» продолжают переговоры с «Лиллем». Трансфер может обойтись «Милану» в 20+ млн евро.

В сезоне 2021/22 Санчеш сыграл 30 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.

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Источник твиттер Николо Скиры
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