Милан согласовал контракт с Ренату Санчешом

«Милан» близок к покупке португальского хавбека «Лилля» Ренату Санчеша. Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб согласовал контракт с футболистом.

24-летний полузащитник должен заменить в «Милане» опорника Франка Кессье, который покидает клуб.

Как отмечает источник, «россонери» продолжают переговоры с «Лиллем». Трансфер может обойтись «Милану» в 20+ млн евро.

В сезоне 2021/22 Санчеш сыграл 30 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.