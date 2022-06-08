Милан согласовал контракт с Ренату Санчешом
Итальянский клуб покупает полузащитника «Лилля»
«Милан» близок к покупке португальского хавбека «Лилля» Ренату Санчеша. Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб согласовал контракт с футболистом.
24-летний полузащитник должен заменить в «Милане» опорника Франка Кессье, который покидает клуб.
Как отмечает источник, «россонери» продолжают переговоры с «Лиллем». Трансфер может обойтись «Милану» в 20+ млн евро.
В сезоне 2021/22 Санчеш сыграл 30 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.
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