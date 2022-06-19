БУЩАН: «После Уэльса некоторые плакали, у кого-то просто эмоций не было»
Вратарь сборной Украины – об атмосфере в раздевалке
Голкипер «Динамо» Георгий Бущан рассказал об эмоциях, царивших в раздевалке национальной команды после после поражения Уэльсу (0:1) в финале отбора на ЧМ-2022.
«Некоторые плакали, у кого-то просто эмоций не было, потому что все делали, чтобы выйти. Не для себя больше, а для нашей страны, потому что это такой глоток свежего воздуха был и радости. Но в Киеве встречают и все говорят «спасибо». Все видели, что мы играли до последней минуты. Все видели, что мы сражались, что была команда на поле», - рассказал Бущан.
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