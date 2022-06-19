КРИВЕНЦОВ: «Планируем большое количество спаррингов, просмотрим новичков»
Тренер «Металлиста 1925» рассказал о подготовке команды к новому сезону
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал, как его команда будет готовиться к новому сезону УПЛ.
«Когда собираемся? Ориентировочно 3-4 июля. Будем готовиться на учебно-тренировочной базе в Счастливом под Киевом.
Там есть игровой стадион, два стандартных поля, две синтетики, два маленьких поля. Одним словом места хватает. Есть тренажерный зал, баня для восстановления. Нормально. Футболисты академии «Шахтера» жили в гостинице, а рядом с полями есть большой отдельно стоящий сруб, где в свое время базировался донецкий «Олимпик». Мы будем жить там же.
Выбрали эту пристань, потому что Счастливое находится рядом с Киевом. Здесь и подходящие условия для тренировок, и проблем с поиском спарринг-партнеров возникнуть не должно. Из команд, которые будут играть в новом чемпионате УПЛ, только харьковские клубы были вынуждены сменить место дислокации. Все остальные – на прежнем месте.
Мы планируем большое количество спаррингов, в которых будем просматривать потенциальных кандидатов в нашу команду. Будем отталкиваться от того, как они себя проявят», - сказал Кривенцов.
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