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  4. КРИВЕНЦОВ: «Планируем большое количество спаррингов, просмотрим новичков»
Украина. Премьер лига
19 июня 2022, 10:55 |
216
0

КРИВЕНЦОВ: «Планируем большое количество спаррингов, просмотрим новичков»

Тренер «Металлиста 1925» рассказал о подготовке команды к новому сезону

19 июня 2022, 10:55 |
216
0
КРИВЕНЦОВ: «Планируем большое количество спаррингов, просмотрим новичков»
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал, как его команда будет готовиться к новому сезону УПЛ.

«Когда собираемся? Ориентировочно 3-4 июля. Будем готовиться на учебно-тренировочной базе в Счастливом под Киевом.

Там есть игровой стадион, два стандартных поля, две синтетики, два маленьких поля. Одним словом места хватает. Есть тренажерный зал, баня для восстановления. Нормально. Футболисты академии «Шахтера» жили в гостинице, а рядом с полями есть большой отдельно стоящий сруб, где в свое время базировался донецкий «Олимпик». Мы будем жить там же. 

Выбрали эту пристань, потому что Счастливое находится рядом с Киевом. Здесь и подходящие условия для тренировок, и проблем с поиском спарринг-партнеров возникнуть не должно. Из команд, которые будут играть в новом чемпионате УПЛ, только харьковские клубы были вынуждены сменить место дислокации. Все остальные – на прежнем месте. 

Мы планируем большое количество спаррингов, в которых будем просматривать потенциальных кандидатов в нашу команду. Будем отталкиваться от того, как они себя проявят», - сказал Кривенцов.

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Валерий Кривенцов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
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Источник FanDay
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