КРИВЕНЦОВ: «Планируем большое количество спаррингов, просмотрим новичков»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал, как его команда будет готовиться к новому сезону УПЛ.

«Когда собираемся? Ориентировочно 3-4 июля. Будем готовиться на учебно-тренировочной базе в Счастливом под Киевом.

Там есть игровой стадион, два стандартных поля, две синтетики, два маленьких поля. Одним словом места хватает. Есть тренажерный зал, баня для восстановления. Нормально. Футболисты академии «Шахтера» жили в гостинице, а рядом с полями есть большой отдельно стоящий сруб, где в свое время базировался донецкий «Олимпик». Мы будем жить там же.

Выбрали эту пристань, потому что Счастливое находится рядом с Киевом. Здесь и подходящие условия для тренировок, и проблем с поиском спарринг-партнеров возникнуть не должно. Из команд, которые будут играть в новом чемпионате УПЛ, только харьковские клубы были вынуждены сменить место дислокации. Все остальные – на прежнем месте.

Мы планируем большое количество спаррингов, в которых будем просматривать потенциальных кандидатов в нашу команду. Будем отталкиваться от того, как они себя проявят», - сказал Кривенцов.