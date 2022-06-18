Журналист назвал, сколько матчей пройдут в Украине, а сколько за рубежом

Футбольный журналист Игорь Цыганык сообщил, что большинство матчей УПЛ в новом сезоне пройдут в Украине, однако некоторые поединки могут состояться за рубежом:

«Окончательное решение по чемпионату будет принято на следующей неделе, когда проголосуют все клубы, когда УАФ утвердит план чемпионата.

С большой долей вероятности можно сказать, что это будет 16 команд в два круга. Традиционный чемпионат, за это проголосовали все клубы. Где будут проходить матчи? 90 процентов матчей состоятся на территории Украины. Может быть, и все 100 процентов.

Но рассматривается вариант, при котором некоторые клубы (если у них будет сложный график: матчи сборной, еврокубки) будут базироваться за границей. И тогда они получат право сыграть свои матчи УПЛ там. Если их соперники будут не против приехать туда. Но это будут исключительные случаи, по которым будет приниматься решение уже по ходу. А так чемпионат будет проходить в Украине».