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Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 01:39 | Обновлено 18 июня 2022, 01:51
175
0

Журналист назвал, сколько матчей пройдут в Украине, а сколько за рубежом

Игорь Цыганык сообщил, что 90% игр УПЛ в новом сезоне пройдут в Украине

18 июня 2022, 01:39 | Обновлено 18 июня 2022, 01:51
175
0
Журналист назвал, сколько матчей пройдут в Украине, а сколько за рубежом
УПЛ

Футбольный журналист Игорь Цыганык сообщил, что большинство матчей УПЛ в новом сезоне пройдут в Украине, однако некоторые поединки могут состояться за рубежом:

«Окончательное решение по чемпионату будет принято на следующей неделе, когда проголосуют все клубы, когда УАФ утвердит план чемпионата.

С большой долей вероятности можно сказать, что это будет 16 команд в два круга. Традиционный чемпионат, за это проголосовали все клубы. Где будут проходить матчи? 90 процентов матчей состоятся на территории Украины. Может быть, и все 100 процентов.

Но рассматривается вариант, при котором некоторые клубы (если у них будет сложный график: матчи сборной, еврокубки) будут базироваться за границей. И тогда они получат право сыграть свои матчи УПЛ там. Если их соперники будут не против приехать туда. Но это будут исключительные случаи, по которым будет приниматься решение уже по ходу. А так чемпионат будет проходить в Украине».

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Источник Циганик LIVE
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