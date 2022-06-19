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Англия
19 июня 2022, 08:16 |
1337
0

Ливерпуль определился с заменой Мане

«Красные» намерены подписать Марко Асенсио

19 июня 2022, 08:16 |
1337
0
Ливерпуль определился с заменой Мане
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» готовится к уходу форварда Садио Мане.

Как сообщает AS, на замену 30-летнему сенегальцу английский клуб готов подписать полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.

Источник утверждает, что мерсисайдцы уже связывались с представителями игрока. Сам испанец хочет перейти в ту команду, где ему гарантируют постоянное игровое время.

Контракт Асенсио с «Реалом» истекает летом 2023 года. Предложенные «Реалом» условия не устраивают футболиста, и следующим летом он может покинуть мадридский клуб в качестве свободного агента.

В сезоне 2021/22 испанец забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 42 матчах за «Реал».

Ранее сообщалось, что Мане в ближайшее время перейдет в «Баварию».

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Источник AS
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