Ливерпуль определился с заменой Мане
«Красные» намерены подписать Марко Асенсио
«Ливерпуль» готовится к уходу форварда Садио Мане.
Как сообщает AS, на замену 30-летнему сенегальцу английский клуб готов подписать полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.
Источник утверждает, что мерсисайдцы уже связывались с представителями игрока. Сам испанец хочет перейти в ту команду, где ему гарантируют постоянное игровое время.
Контракт Асенсио с «Реалом» истекает летом 2023 года. Предложенные «Реалом» условия не устраивают футболиста, и следующим летом он может покинуть мадридский клуб в качестве свободного агента.
В сезоне 2021/22 испанец забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 42 матчах за «Реал».
Ранее сообщалось, что Мане в ближайшее время перейдет в «Баварию».
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