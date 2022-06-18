Уимблдон18 июня 2022, 22:53 |
1387
2
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Натела Дзаламидзе стала грузинкой
18 июня 2022, 22:53 |
1387
2
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе получила грузинское гражданство, что позволит ей выступить на Уимблдоне.
Дзаламидзе заявилась на участие в парном разряде. Еще на Ролан Гаррос Натела участвовала в качестве представительницы России. Ранее Уимблдон запретил участие в турнире представителей рф и беларуси из-за войны в Украине.
Однако это исключение из правил. US Open допустил теннисистов из россии и беларуси, но под нейтральным флагом.
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Комментарии 2
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Россиянка Натела Дзаламидзе стала грузинкой - это звучит примерно на нигериец Иванов Сергей стал россиянином.
Ви думаєте що вона раптово стала патріоткою Грузії? Аж ніяк. Просто знаючі люди підказали, що так буде краще для кар'єри.
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