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  4. Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Уимблдон
18 июня 2022, 22:53 |
1387
2

Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона

Натела Дзаламидзе стала грузинкой

18 июня 2022, 22:53 |
1387
2
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
btu.org.ua

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе получила грузинское гражданство, что позволит ей выступить на Уимблдоне.

Дзаламидзе заявилась на участие в парном разряде. Еще на Ролан Гаррос Натела участвовала в качестве представительницы России. Ранее Уимблдон запретил участие в турнире представителей рф и беларуси из-за войны в Украине.

Однако это исключение из правил. US Open допустил теннисистов из россии и беларуси, но под нейтральным флагом.

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Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 2
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Remark
Россиянка Натела Дзаламидзе стала грузинкой - это звучит примерно на нигериец Иванов Сергей стал россиянином.
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+2
Віталій Ткачук
Ви думаєте що вона раптово стала патріоткою Грузії? Аж ніяк. Просто знаючі люди підказали, що так буде краще для кар'єри.
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0
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