Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе получила грузинское гражданство, что позволит ей выступить на Уимблдоне.

Дзаламидзе заявилась на участие в парном разряде. Еще на Ролан Гаррос Натела участвовала в качестве представительницы России. Ранее Уимблдон запретил участие в турнире представителей рф и беларуси из-за войны в Украине.

Однако это исключение из правил. US Open допустил теннисистов из россии и беларуси, но под нейтральным флагом.