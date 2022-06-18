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ATP
18 июня 2022, 22:10 | Обновлено 18 июня 2022, 22:11
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0

Молчанов не смог выиграть парный финал челленджера в Италии

Денис впервые за долгое время сыграл со своим бывшим партнером

18 июня 2022, 22:10 | Обновлено 18 июня 2022, 22:11
101
0
Молчанов не смог выиграть парный финал челленджера в Италии
BTU

Украинский теннисист Денис Молчанов не сумел победить в финале парного разряда в рамках челленджера в Парме.

В матче за титул украинец в дуэте со словаком Игором Зеленаем уступил итальянско-бразильской паре Лучано Дардери / Фернандо Ромболи.

Парма. Финал
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Лучиано Дардери / Фернандо Ромболи – 2:6, 3:6

Для Молчанова и Зеленая это был первый совместный турнир с июля 2019 года. 

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Кристиан Родригес Денис Молчанов Игор Зеленай Диего Идальго ATP Парма
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Источник Sport.ua
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