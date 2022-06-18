Молчанов не смог выиграть парный финал челленджера в Италии

Украинский теннисист Денис Молчанов не сумел победить в финале парного разряда в рамках челленджера в Парме.

В матче за титул украинец в дуэте со словаком Игором Зеленаем уступил итальянско-бразильской паре Лучано Дардери / Фернандо Ромболи.

Парма. Финал

Денис Молчанов / Игор Зеленай – Лучиано Дардери / Фернандо Ромболи – 2:6, 3:6

Для Молчанова и Зеленая это был первый совместный турнир с июля 2019 года.