ATP18 июня 2022, 22:10 | Обновлено 18 июня 2022, 22:11
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Молчанов не смог выиграть парный финал челленджера в Италии
Денис впервые за долгое время сыграл со своим бывшим партнером
18 июня 2022, 22:10 | Обновлено 18 июня 2022, 22:11
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Украинский теннисист Денис Молчанов не сумел победить в финале парного разряда в рамках челленджера в Парме.
В матче за титул украинец в дуэте со словаком Игором Зеленаем уступил итальянско-бразильской паре Лучано Дардери / Фернандо Ромболи.
Парма. Финал
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Лучиано Дардери / Фернандо Ромболи – 2:6, 3:6
Для Молчанова и Зеленая это был первый совместный турнир с июля 2019 года.
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