Александр ПИХАЛЕНОК: «Мне интересно сыграть в европейском чемпионате»
Игрок не против сменить команду
Хавбек «Днепра-1» и сборной Украины Александр Пихаленок ничего не знает по поводу интереса «Дженоа», но хотел бы перебраться в сильный европейский чемпионат.
- Александр, это правда, что вами интересуется Дженоа?
- Честно говоря, сам узнал об этом из интернета, поэтому пока не могу ничего сказать по этому поводу. Со своим клубом еще не связывался по этому вопросу, но, я думаю, что если бы была какая-то конкретика или какой-то серьезный интерес, то мне бы уже позвонили из Днепра-1.
Понятное дело, мне приятно, когда мной интересуются иностранные клубы. Значит, я на виду (смеется).
- Может, ваш агент рассказывал о дельных предложениях?
- Пока ничего такого не было. Тишина.
- Вы уже в Украине?
- Да, я в Киеве.
- Когда Днепр-1 начинает подготовку к сезону?
- Вроде бы в конце месяца. Точных дат пока нет. Сейчас в стране такая ситуация, что все меняется по сто раз на день.
- Вы сами, где хотели бы играть – в Украине или за рубежом?
- Как и любому украинскому футболисту, мне хотелось бы попробовать свои силы в европейском футболе, проверить себя на высоком уровне. Пока же не знаю, что будет завтра. Посмотрим.
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