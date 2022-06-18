Александр ПИХАЛЕНОК: «Мне интересно сыграть в европейском чемпионате»

Хавбек «Днепра-1» и сборной Украины Александр Пихаленок ничего не знает по поводу интереса «Дженоа», но хотел бы перебраться в сильный европейский чемпионат.

- Александр, это правда, что вами интересуется Дженоа?

- Честно говоря, сам узнал об этом из интернета, поэтому пока не могу ничего сказать по этому поводу. Со своим клубом еще не связывался по этому вопросу, но, я думаю, что если бы была какая-то конкретика или какой-то серьезный интерес, то мне бы уже позвонили из Днепра-1.

Понятное дело, мне приятно, когда мной интересуются иностранные клубы. Значит, я на виду (смеется).

- Может, ваш агент рассказывал о дельных предложениях?

- Пока ничего такого не было. Тишина.

- Вы уже в Украине?

- Да, я в Киеве.

- Когда Днепр-1 начинает подготовку к сезону?

- Вроде бы в конце месяца. Точных дат пока нет. Сейчас в стране такая ситуация, что все меняется по сто раз на день.

- Вы сами, где хотели бы играть – в Украине или за рубежом?

- Как и любому украинскому футболисту, мне хотелось бы попробовать свои силы в европейском футболе, проверить себя на высоком уровне. Пока же не знаю, что будет завтра. Посмотрим.