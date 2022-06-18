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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Мне интересно сыграть в европейском чемпионате»
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 20:20 | Обновлено 18 июня 2022, 20:21
208
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Мне интересно сыграть в европейском чемпионате»

Игрок не против сменить команду

18 июня 2022, 20:20 | Обновлено 18 июня 2022, 20:21
208
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Мне интересно сыграть в европейском чемпионате»
scdnipro1.com.ua

Хавбек «Днепра-1» и сборной Украины Александр Пихаленок ничего не знает по поводу интереса «Дженоа», но хотел бы перебраться в сильный европейский чемпионат.

- Александр, это правда, что вами интересуется Дженоа?

- Честно говоря, сам узнал об этом из интернета, поэтому пока не могу ничего сказать по этому поводу. Со своим клубом еще не связывался по этому вопросу, но, я думаю, что если бы была какая-то конкретика или какой-то серьезный интерес, то мне бы уже позвонили из Днепра-1.

Понятное дело, мне приятно, когда мной интересуются иностранные клубы. Значит, я на виду (смеется).

- Может, ваш агент рассказывал о дельных предложениях?

- Пока ничего такого не было. Тишина.

- Вы уже в Украине?

- Да, я в Киеве.

- Когда Днепр-1 начинает подготовку к сезону?

- Вроде бы в конце месяца. Точных дат пока нет. Сейчас в стране такая ситуация, что все меняется по сто раз на день.

- Вы сами, где хотели бы играть – в Украине или за рубежом?

- Как и любому украинскому футболисту, мне хотелось бы попробовать свои силы в европейском футболе, проверить себя на высоком уровне. Пока же не знаю, что будет завтра. Посмотрим.

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Источник FanDay
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