Дженоа проявляет интерес к полузащитнику сборной Украины

Экс-клуб Андрея Шевченко, «Дженоа», в ближайшее время может снова стать объектом повышенного интереса украинских болельщиков.

Генуэзцы проявляют интерес к полузащитнику «Днепра-1» и сборной Украины Александру Пихаленку. По оценкам итальянских СМИ, сумма трансфера может составить 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Пихаленка 6 голов и 4 ассиста в 16 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах. «Дженоа» по итогам сезона вылетела в Серию В.