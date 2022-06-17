Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа проявляет интерес к полузащитнику сборной Украины
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 14:25 |
354
0

Дженоа проявляет интерес к полузащитнику сборной Украины

Александр Пихаленок может продолжить карьеру в Италии

17 июня 2022, 14:25 |
354
0
Дженоа проявляет интерес к полузащитнику сборной Украины
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Экс-клуб Андрея Шевченко, «Дженоа», в ближайшее время может снова стать объектом повышенного интереса украинских болельщиков.

Генуэзцы проявляют интерес к полузащитнику «Днепра-1» и сборной Украины Александру Пихаленку. По оценкам итальянских СМИ, сумма трансфера может составить 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Пихаленка 6 голов и 4 ассиста в 16 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах. «Дженоа» по итогам сезона вылетела в Серию В.

По теме:
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Александр ПИХАЛЕНОК: «Все эмоционально отреагировали на гол Караваева»
Дженоа Александр Пихаленок Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник CalcioLine.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Малиновский и Ювентус, интерес к Цыганкову, ставим на Ястремскую
Футбол | 17 июня 2022, 14:07 0
ВИДЕО. Малиновский и Ювентус, интерес к Цыганкову, ставим на Ястремскую
ВИДЕО. Малиновский и Ювентус, интерес к Цыганкову, ставим на Ястремскую

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Футбол | 17 июня 2022, 05:59 0
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»

Известный тренер рассказал о знакомстве с кровавым диктатором

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на членство в ЕС
Война | 17.06.2022, 13:27
Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на членство в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на членство в ЕС
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
Бокс | 16.06.2022, 19:29
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
Футбол | 17.06.2022, 01:55
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
16.06.2022, 20:31 6
Война
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
16.06.2022, 11:00 4
Футбол
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
17.06.2022, 00:23 2
Футбол
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
15.06.2022, 15:17
Киберспорт
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
15.06.2022, 14:05 1
Футбол
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
16.06.2022, 06:30
Футбол
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
16.06.2022, 00:23 7
Футбол
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
16.06.2022, 18:05 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем