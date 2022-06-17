Украина. Премьер лига17 июня 2022, 14:25 |
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Дженоа проявляет интерес к полузащитнику сборной Украины
Александр Пихаленок может продолжить карьеру в Италии
17 июня 2022, 14:25 |
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Экс-клуб Андрея Шевченко, «Дженоа», в ближайшее время может снова стать объектом повышенного интереса украинских болельщиков.
Генуэзцы проявляют интерес к полузащитнику «Днепра-1» и сборной Украины Александру Пихаленку. По оценкам итальянских СМИ, сумма трансфера может составить 2,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Пихаленка 6 голов и 4 ассиста в 16 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах. «Дженоа» по итогам сезона вылетела в Серию В.
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