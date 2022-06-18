Италия18 июня 2022, 17:07 |
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Рабьо хочет покинуть Ювентус
Французский хавбек сменит клуб летом
18 июня 2022, 17:07 |
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо намерен сменить клуб летом. О своем желании он уже сообщил руководству «Старой синьоры».
Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. Его контракт истекает летом 2023 года.
В сезоне 2021/2022 Рабьо провел за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отличился 2 ассистами. Трансферная стоимость 27-летнего француза оценивается в 17 миллионов евро.
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