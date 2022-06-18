Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хотел встретиться с Фенербахче»
Лига чемпионов
18 июня 2022, 16:45 |
917
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хотел встретиться с Фенербахче»

Наставник «Динамо» - о жеребьевке Лиги чемпионов

18 июня 2022, 16:45 |
917
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хотел встретиться с Фенербахче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью турецким СМИ поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче»:

«Для киевского «Динамо» участие в Лиге чемпионов очень важно для поднятия морального духа истерзанных войной украинцев. Мы хотим показать, что жизнь продолжается и что мы не остановили футбол, несмотря на бомбы. Люди были опустошены за последние 4 месяца. Теперь мы стремимся заставить их улыбаться благодаря футболу.

Я не хотел встретиться с «Фенербахче» в первом раунде. Это будет сложный матч для нас. Я думаю, что этот матч станет самым важным матчем тура. После тренировок у нас будет подготовительный сбор в Швейцарии.

Первый матч с «Фенербахче», скорее всего, пройдет в Польше. Однако, если путин прекратит бомбить Украину, мы сыграем с «Фенербахче» в Киеве. Я мечтаю, чтобы закончилась война, и мы снова играли на стадионе, который заполнен болельщиками».

Ранее Луческу прибыл в Киев и начал подготовку «Динамо» к новому сезону.

По теме:
Источник: Луческу приехал с Динамо в Киев
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Суркис просил подождать со сменой гражданства»
Георгий БУЩАН: «Мне трудно смотреть в глаза украинским военным»
Мирча Луческу Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Spor.haber7.com
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ДЕНИСОВ: «Лучи говорит, что в матче с Уэльсом был пенальти»
Футбол | 18 июня 2022, 11:56 3
Александр ДЕНИСОВ: «Лучи говорит, что в матче с Уэльсом был пенальти»
Александр ДЕНИСОВ: «Лучи говорит, что в матче с Уэльсом был пенальти»

Известный журналист рассказал, почему у сборной Украины отобрали путевку в Катар

ОФИЦИАЛЬНО. Фабрегас покинул Монако
Футбол | 18 июня 2022, 13:13 0
ОФИЦИАЛЬНО. Фабрегас покинул Монако
ОФИЦИАЛЬНО. Фабрегас покинул Монако

Легендарный испанский хавбек стал свободным агентом

Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
Футбол | 17.06.2022, 22:41
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
Футбол | 18.06.2022, 03:25
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
Футбол | 18.06.2022, 07:10
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо
«Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо
17.06.2022, 14:56 2
Футбол
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
17.06.2022, 00:23 2
Футбол
Карри повторил достижение Джордана и Леброна
Карри повторил достижение Джордана и Леброна
17.06.2022, 08:51 2
Баскетбол
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
16.06.2022, 18:05 4
Теннис
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
17.06.2022, 10:40 4
Война
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
17.06.2022, 14:30
Война
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
17.06.2022, 19:12 3
Футбол
Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
18.06.2022, 11:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем