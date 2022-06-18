Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хотел встретиться с Фенербахче»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью турецким СМИ поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче»:

«Для киевского «Динамо» участие в Лиге чемпионов очень важно для поднятия морального духа истерзанных войной украинцев. Мы хотим показать, что жизнь продолжается и что мы не остановили футбол, несмотря на бомбы. Люди были опустошены за последние 4 месяца. Теперь мы стремимся заставить их улыбаться благодаря футболу.

Я не хотел встретиться с «Фенербахче» в первом раунде. Это будет сложный матч для нас. Я думаю, что этот матч станет самым важным матчем тура. После тренировок у нас будет подготовительный сбор в Швейцарии.

Первый матч с «Фенербахче», скорее всего, пройдет в Польше. Однако, если путин прекратит бомбить Украину, мы сыграем с «Фенербахче» в Киеве. Я мечтаю, чтобы закончилась война, и мы снова играли на стадионе, который заполнен болельщиками».

Ранее Луческу прибыл в Киев и начал подготовку «Динамо» к новому сезону.