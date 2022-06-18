Источник: Луческу приехал с Динамо в Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу приехал вместе с командой в Киев. Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Луческу не прибыл в Киев, и будет ждать команду в Бухаресте. Однако, судя по всему, эта информация оказалась неправдивой.

В данный момент Луческу находится в Киеве и проводит тренировку с командой, которая начала подготовку к новому сезону.