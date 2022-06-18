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  4. Источник: Луческу приехал с Динамо в Киев
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 15:32 |
808
0

Источник: Луческу приехал с Динамо в Киев

Тренер вернулся в Украину вместе с подопечными

18 июня 2022, 15:32 |
808
0
Источник: Луческу приехал с Динамо в Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу приехал вместе с командой в Киев. Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Луческу не прибыл в Киев, и будет ждать команду в Бухаресте. Однако, судя по всему, эта информация оказалась неправдивой.

В данный момент Луческу находится в Киеве и проводит тренировку с командой, которая начала подготовку к новому сезону.

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Мирча Луческу Динамо Киев учебно-тренировочные сборы
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Источник Динамо Киев от Шурика
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