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  4. Огромная сумма. Арсенал сделал второе предложение по Осимхену
Англия
18 июня 2022, 15:09 | Обновлено 18 июня 2022, 15:29
601
0

Огромная сумма. Арсенал сделал второе предложение по Осимхену

Ответа от «Наполи» пока нет

18 июня 2022, 15:09 | Обновлено 18 июня 2022, 15:29
601
0
Огромная сумма. Арсенал сделал второе предложение по Осимхену
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Арсенал» сделал «Наполи» предложение в размере 98 миллионов евро за форварда Виктора Осимхена. Итальянский клуб ответа пока что не дал.

Это уже второе предложение «Арсенала» по Осимхену. Первое предложение в размере 60 миллионов евро было отклонено.

В прошедшем сезоне 23-летний Виктор Осимхен провел за «Наполи» 32 матча, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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Источник Football London
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