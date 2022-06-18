Англия18 июня 2022, 15:09 | Обновлено 18 июня 2022, 15:29
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Огромная сумма. Арсенал сделал второе предложение по Осимхену
Ответа от «Наполи» пока нет
18 июня 2022, 15:09 | Обновлено 18 июня 2022, 15:29
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«Арсенал» сделал «Наполи» предложение в размере 98 миллионов евро за форварда Виктора Осимхена. Итальянский клуб ответа пока что не дал.
Это уже второе предложение «Арсенала» по Осимхену. Первое предложение в размере 60 миллионов евро было отклонено.
В прошедшем сезоне 23-летний Виктор Осимхен провел за «Наполи» 32 матча, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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