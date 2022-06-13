Наполи отказался продавать Осимхена в Арсенал за 60 млн евро

Итальянский «Наполи» отказался продавать нападающего команды Виктора Осимхена в английский «Арсенал» за 60 миллионов евро.

Неаполитанцы хотят заработать на продаже Осимхена 100 миллионов евро. Пока ни один потенциальный покупатель не предложил такую сумму за нигерийского форварда.

В прошедшем сезоне 23-летний Виктор Осимхен провел за «Наполи» 32 матча, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.