Уимблдон18 июня 2022, 14:53 |
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Наоми Осака пропустит Уимблдон-2022
Еще одна звездная потеря в составе участников
18 июня 2022, 14:53 |
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Звездная японская теннисистка Наоми Осака приняла решение пропустить Уимблдон-2022. Также с турнира снялась канадка Эжени Бушар.
Их места в основной сетке займут Бернарда Пера и Лаура Пигосси. Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.
Ранее Осака заявляла, что Уимблдон-2022 будет похож на выставочный турнир из-за того, что на нем не будут начислять рейтинговых очков.
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