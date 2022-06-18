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  4. Наоми Осака пропустит Уимблдон-2022
Уимблдон
18 июня 2022, 14:53 |
204
0

Наоми Осака пропустит Уимблдон-2022

Еще одна звездная потеря в составе участников

18 июня 2022, 14:53 |
204
0
Наоми Осака пропустит Уимблдон-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Звездная японская теннисистка Наоми Осака приняла решение пропустить Уимблдон-2022. Также с турнира снялась канадка Эжени Бушар.

Их места в основной сетке займут Бернарда Пера и Лаура Пигосси. Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.

Ранее Осака заявляла, что Уимблдон-2022 будет похож на выставочный турнир из-за того, что на нем не будут начислять рейтинговых очков.

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Уимблдон-2022 Наоми Осака Эжени Бушар
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