Наоми ОСАКА: «Уимблдон будет похож на выставочный турнир»

Звездная японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала решение АТР и WTA не начислять очки за Уимблдон, куда не допустили российских и белорусских теннисистов:

«Не знаю почему, но я чувствую, что, если я буду играть Уимблдон без очков, он будет больше похож на выставочный турнир.

Я знаю, что это не так. Но мой мозг чувствует это так. Если я думаю, что турнир больше выставочный, я не могу заставить себя выкладываться на 100%».