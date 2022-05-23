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  4. Наоми ОСАКА: «Уимблдон будет похож на выставочный турнир»
Уимблдон
23 мая 2022, 19:43 |
635
2

Наоми ОСАКА: «Уимблдон будет похож на выставочный турнир»

Японская теннисистка – о скандальном решение АТР и WTA

23 мая 2022, 19:43 |
635
2
Наоми ОСАКА: «Уимблдон будет похож на выставочный турнир»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Звездная японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала решение АТР и WTA не начислять очки за Уимблдон, куда не допустили российских и белорусских теннисистов:

«Не знаю почему, но я чувствую, что, если я буду играть Уимблдон без очков, он будет больше похож на выставочный турнир.

Я знаю, что это не так. Но мой мозг чувствует это так. Если я думаю, что турнир больше выставочный, я не могу заставить себя выкладываться на 100%».

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Наоми Осака Уимблдон-2022 WTA
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Serhii P.
Ну то не бери учать, вали на 250-ти тисячник, заробляй очки
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+3
aleks8-48
 Призовые на Уимблдоне не выставочные. Не будут очки, нечего будет защищать в следующем году.
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+2
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