Уимблдон23 мая 2022, 19:43 |
635
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Наоми ОСАКА: «Уимблдон будет похож на выставочный турнир»
Японская теннисистка – о скандальном решение АТР и WTA
23 мая 2022, 19:43 |
635
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Звездная японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала решение АТР и WTA не начислять очки за Уимблдон, куда не допустили российских и белорусских теннисистов:
«Не знаю почему, но я чувствую, что, если я буду играть Уимблдон без очков, он будет больше похож на выставочный турнир.
Я знаю, что это не так. Но мой мозг чувствует это так. Если я думаю, что турнир больше выставочный, я не могу заставить себя выкладываться на 100%».
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Призовые на Уимблдоне не выставочные. Не будут очки, нечего будет защищать в следующем году.
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